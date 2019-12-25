Циклонический вихрь "Натан" установит в Петербурге рекорд по числу выпавших осадков в мае

Температура воздуха сегодня составит +13…+15 градусов.

В среду, 26 мая, влияние на погоду в Петербурге окажет очередной циклонический вихрь, названный немецкими синоптиками "Натан". Он закроет небо плотными облаками и вызовет дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам специалиста, сегодня будет побит исторический рекорд по числу выпавших осадков в мае. Температура воздуха в городе составит +13…+15 градусов, в Ленобласти +12…+17 градусов.

Ветер подует с юго-востока, с переходом на юго-запад. Его порывы достигнут 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее МЧС предупредило о заморозках и сильном ветре в Ленобласти 26 мая.

Фото: Instagram / ilyasobolev9