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МЧС предупредило о заморозках и сильном ветре в Ленобласти 26 мая
Сегодня, 18:16
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МЧС предупредило о заморозках и сильном ветре в Ленобласти 26 мая

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В некоторых районах области 26 мая ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.

Главное управление МЧС России по Ленинградской области опубликовало прогноз погоды на 26 мая и предупредило жителей региона о возможных неблагоприятных обстоятельствах, вызванных метеорологическими явлениями. Согласно прогнозу Северо-Западного УГМС, 26 мая на востоке ночью столбик термометра может опуститься до минус 2, днем температура поднимется до +9...+14, местами до +17 градусов; в различных районах области ожидаются сильные дожди с грозами и порывы ветра 15-18 м/с. 

Повышается вероятность аварий на дорогах Ленобласти, инцидентов связанных с переохлаждением, повышается опасность угнетения и уничтожения с/х культур, затопления придворовых территорий и дорог в связи с дождевыми паводками, а также вероятность возникновения аварий на объектах ЖКХ. 

Жителям области не рекомендуется уходить в лес или перемещаться по водным объектам, но следует уделять особое внимание группам риска, среди которых - дети и пожилые люди. 

Фото: Pixabay

Графика: ГУ МЧС по Ленобласти

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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