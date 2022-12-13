Циклон Harto принесёт в Петербург тепло и дожди

По словам синоптика, такая погода была полвека назад.

В Петербурге 19 января погоду установит циклон Harto. Предполагается, что он принесёт сильное тепло и сильные дожди, плюс соответствующей силы ветер. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале.

По его словам такая погода была полвека назад. Так, в 1974 году в городе отмечены самые максимальные осадки для 19 января, тогда выпало за сутки 9.3 мм. В этом году показатели могут быть выше. Максимальная температура воздуха +4,7 гр. наблюдалась 19 января 2020 года. Прогноз на этот год составляет +3…+5 градусов.

Ранее в Ленобласти сократили количество купелей. Позже из списка исключили купели в Гатчинском районе на озере Филькино и в Приозерском на реке Вуокса близ крепости Корела и другие.

Фото: Piter.tv