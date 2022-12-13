В Ленобласти сократили количество купелей

Позже из списка исключили купели в Гатчинском районе на озере Филькино и в Приозерском на реке Вуокса близ крепости Корела и другие.

Стало известно, что в Ленобласти обновили список безопасных купелей. Об этом 18 января рассказали в пресс-службе МЧС России по Петербургу совместно с администрацией области.

Ранее предполагалось, что будет доступна 31 купель. Позже из списка исключили купели в Гатчинском районе на озере Филькино и в Приозерском на реке Вуокса близ крепости Корела. Также не были одобрены купели в деревне Колтуши на Колтушском озере, в поселке Воейково на озере Безымянном.

Напомним, что православная Церковь 19 января празднует один из главных праздников – Крещение Господне. В этом году в Петербурге к проведению крещенских купаний подготовлены купели по 23 адресам. Совершать крещенское омовение стоит только в этих места, так как они будут специально подготовлены для этого. За безопасностью будут следить сотрудники спасательных и медицинских служб. Купание в необорудованных для этого местах опасно для жизни.

Ранее медики рассказали, кому запрещено окунаться в холодную воду.

Фото: администрация Ленобласти