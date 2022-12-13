Крещенские купания в Ленобласти будут проводить по 31 адресу

Везде будут дежурить спасатели и медики.

В Ленинградской области оборудовали 31 место для крещенских купаний. Безопасность будут обеспечивать спасатели единого территориально-спасательного гарнизона региона МЧС, в том числе инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам, спасатели Аварийно-спасательной службы, ВОСВОД, а также бригады скорой помощи, полиция.

Правила крещенских купаний:

– окунаться можно только в оборудованных местах;

– категорически запрещено употреблять алкоголь перед купанием;

– нельзя окунаться в прорубь голодным, приём пищи желательно осуществлять не менее чем за час до купания;

– перед окунанием желательно слегка разогреться, для этого можно сделать несколько приседаний и наклонов.

– не разрешается нырять в воду непосредственно со льда;

– следует окунаться не больше, чем на 10-15 секунд.

Места для крещенских купаний в Ленобласти

Также стали известны места для крещенских купаний в Петербурге.

Ранее медики рассказали, кому запрещено окунаться в холодную воду.

Фото: администрация Ленобласти