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Крещенские купания в Ленобласти будут проводить по 31 адресу
Сегодня, 11:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Крещенские купания в Ленобласти будут проводить по 31 адресу

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Везде будут дежурить спасатели и медики.

В Ленинградской области оборудовали 31 место для крещенских купаний. Безопасность будут обеспечивать спасатели единого территориально-спасательного гарнизона региона МЧС, в том числе инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам, спасатели Аварийно-спасательной службы, ВОСВОД, а также бригады скорой помощи, полиция.

Правила крещенских купаний:

– окунаться можно только в оборудованных местах;
– категорически запрещено употреблять алкоголь перед купанием;
– нельзя окунаться в прорубь голодным, приём пищи желательно осуществлять не менее чем за час до купания;
– перед окунанием желательно слегка разогреться, для этого можно сделать несколько приседаний и наклонов.
– не разрешается нырять в воду непосредственно со льда;
– следует окунаться не больше, чем на 10-15 секунд.

Места для крещенских купаний в Ленобласти 

Также стали известны места для крещенских купаний в Петербурге.

Ранее медики рассказали, кому запрещено окунаться в холодную воду. 

Фото: администрация Ленобласти

Теги: крещение, крещенские купания
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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