Крещенские купания в Ленобласти будут проводить по 31 адресу

В Ленинградской области оборудовали 31 место для крещенских купаний. Безопасность будут обеспечивать спасатели единого территориально-спасательного гарнизона региона МЧС, в том числе инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам, спасатели Аварийно-спасательной службы, ВОСВОД, а также бригады скорой помощи, полиция.
Правила крещенских купаний:
– окунаться можно только в оборудованных местах;
– категорически запрещено употреблять алкоголь перед купанием;
– нельзя окунаться в прорубь голодным, приём пищи желательно осуществлять не менее чем за час до купания;
– перед окунанием желательно слегка разогреться, для этого можно сделать несколько приседаний и наклонов.
– не разрешается нырять в воду непосредственно со льда;
– следует окунаться не больше, чем на 10-15 секунд.
Места для крещенских купаний в Ленобласти
Также стали известны места для крещенских купаний в Петербурге.
Ранее медики рассказали, кому запрещено окунаться в холодную воду.
Фото: администрация Ленобласти
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