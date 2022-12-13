Крещенские купания в Петербурге будут проводить по 23 адресам

Совершать крещенское омовение стоит только в этих места, так как они будут специально подготовлены для этого.

Православная Церковь 19 января празднует один из главных праздников – Крещение Господне. В этом году в Петербурге к проведению крещенских купаний подготовлены купели по 23 адресам. Об этом сообщил Комитет по вопросам правопорядка и безопасности.

Совершать крещенское омовение стоит только в этих места, так как они будут специально подготовлены для этого. За безопасностью будут следить сотрудники спасательных и медицинских служб. Купание в необорудованных для этого местах опасно для жизни.

Места для крещенских купаний в Петербурге

Ранее медики рассказали, что нельзя нырять в прорубь, употреблять алкоголь, также окунаться в холодную воду нельзя людям с сердечно-сосудистыми проблемами.

Фото: Комитет по вопросам правопорядка и безопасности