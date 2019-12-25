Циклон "Барбара" принесет ливни и похолодание в Петербург

Синоптик Колесов объяснил, почему Петербург обойдет стороной циклон "Барбара".

К концу недели на территорию Центральной России выходит циклон "Барбара", который принесет с собой обильные осадки и постепенное понижение температуры.

По данным синоптиков, первые дожди ожидаются в Москве уже вечером 10 октября. На следующий день осадки усилятся, а дневная температура начнет снижаться, опускаясь к началу следующей недели до +8 градусов. В Сочи и других районах Краснодарского края прогнозируются ливни с грозами, сообщают местные СМИ. К 11 октября "Барбара" достигнет центральных регионов страны.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отметил, что северную столицу циклон не заденет. "Барбара" движется с юга, проходя через Черное море в сторону Москвы, и не повлияет на погоду в Петербурге. "Нам он не грозит, у нас процессы с другой стороны идут", — пояснил Колесов.

В ближайшие дни в Петербурге сохранится теплая и преимущественно солнечная погода. К выходным возможны кратковременные осадки, но значительных ливней не ожидается. Температура в городе пока держится на уровне +15 градусов.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшее время.

