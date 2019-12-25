После теплых выходных с температурой в +5 градусов в Петербурге похолодает

К середине следующей недели появится небольшой снежный покров, столбики термометров покажут -3…-8 градусов.

Выходные в Петербурге будут теплыми с температурой до +5 градусов. Снова складывается такая ситуация, когда максимальный показатель ожидается ночью 21 декабря, рассказал синоптик Александр Колесов.

Связано это с очередной порцией теплого воздуха, поступающего к нам с запада вместе с атмосферным фронтом. Приходит он к нам сегодня вечером, и уже в ночь на субботу пойдет дождь, который будет сохраняться весь день и еще останется и на воскресенье тоже, но интенсивность его будет уменьшаться. Александр Колесов, синоптик

В воскресенье температура начнет медленно понижаться: с 22 декабря похолодает по-зимнему. К середине следующей недели появится небольшой снежный покров, столбики термометров покажут -3…-8 градусов.

Фото: Piter.TV