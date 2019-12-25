  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
После теплых выходных с температурой в +5 градусов в Петербурге похолодает
Сегодня, 10:50
132
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

После теплых выходных с температурой в +5 градусов в Петербурге похолодает

0 0

К середине следующей недели появится небольшой снежный покров, столбики термометров покажут -3…-8 градусов.

Выходные в Петербурге будут теплыми с температурой до +5 градусов. Снова складывается такая ситуация, когда максимальный показатель ожидается ночью 21 декабря, рассказал синоптик Александр Колесов. 

Связано это с очередной порцией теплого воздуха, поступающего к нам с запада вместе с атмосферным фронтом. Приходит он к нам сегодня вечером, и уже в ночь на субботу пойдет дождь, который будет сохраняться весь день и еще останется и на воскресенье тоже, но интенсивность его будет уменьшаться. 

Александр Колесов, синоптик 

В воскресенье температура начнет медленно понижаться: с 22 декабря похолодает по-зимнему. К середине следующей недели появится небольшой снежный покров, столбики термометров покажут -3…-8 градусов. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге по ночам теплее, чем днем. 

Фото: Piter.TV 

Теги: погода, похолодание
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии