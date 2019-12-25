В Петербурге по ночам теплее, чем днем

Накануне максимальная температура воздуха днем достигла +4,5 градусов, а ночью 17 декабря столбик термометра показал +5 градусов.

Влияние циклонов на погоду в Петербурге переворачивает температуру в аномальный ход. Такое бывает только зимой, сообщил синоптик Александр Колесов.

Накануне максимальная температура воздуха днем достигла +4,5 градусов, а ночью 17 декабря поступление теплого воздуха продолжилось, и столбик термометра показал +5 градусов. Днем, вероятнее всего, снова будет прохладнее.

Это уже 6-7 раз за первую половину декабря, когда наблюдается такое нестандартное распределение температуры воздуха. Александр Колесов, синоптик

В среду ожидаются осадки, к вечеру морось прекратится. С запада приблизится очередной атмосферный фронт, который принесет дождь. Подует юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с.

