В Петербурге по ночам теплее, чем днем

Влияние циклонов на погоду в Петербурге переворачивает температуру в аномальный ход. Такое бывает только зимой, сообщил синоптик Александр Колесов.
Накануне максимальная температура воздуха днем достигла +4,5 градусов, а ночью 17 декабря поступление теплого воздуха продолжилось, и столбик термометра показал +5 градусов. Днем, вероятнее всего, снова будет прохладнее.
Это уже 6-7 раз за первую половину декабря, когда наблюдается такое нестандартное распределение температуры воздуха.
Александр Колесов, синоптик
В среду ожидаются осадки, к вечеру морось прекратится. С запада приблизится очередной атмосферный фронт, который принесет дождь. Подует юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с.
Ранее мы рассказывали о том, что минувшие выходные были морозными.
Фото: Piter.TV
