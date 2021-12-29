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Цикл вакцинации за последние сутки завершили 5 тыс. петербуржцев
Сегодня, 13:20
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Цикл вакцинации за последние сутки завершили 5 тыс. петербуржцев

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Всего цикл вакцинации завершили 2 857 144 человека с начала кампании.

В среду, 26 января, в пресс-службе администрации Петербурга опубликовали статистику по коронавирусу за последние сутки.

Согласно новым данным, первую дозу вакцины получили 3 504 человека без учета тех, кто использовал "Спутник Лайт". Цикл вакцинации завершили 5 613 человек, всего с начала кампании – 2 857 144 человека.

В городе запас вакцины составляет 764 484 дозы. За последние сутки тест на коронавирус сделали 53 559 человек. 

В Смольном отметили, что в Петербурге 61 лаборатория осуществляет ПЦР диагностику, а сдать биоматериал можно в 145 пунктах. 

За сутки коронавирусом заразились 10,5 тыс. петербуржцев. 

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, коронавирус, петербург
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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