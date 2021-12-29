За сутки коронавирусом заразились 10,5 тыс. петербуржцев

Коэффициент распространения инфекции равен 1,63 при нормативе не более 1.

В среду, 26 января, в пресс-службе Смольного опубликовали статистику по коронавирусу за последние сутки. Так, положительный ПЦР-тест получили 10 581 человек, выздоровели 3 118 пациентов, умерло 55 человек.

Больных коронавирусом принимают 19 стационаров, в них развернуто 8 436 коек. Отмечается, что свободно 42% коек. В стационарах находятся 6 515 человек, за сутки поступило 657 пациентов, выписались 532 человека, в реанимации находятся 310 человек, а к ИВЛ подключены 212 петербуржцев.

На амбулаторном лечении находятся 62 434 человека, на карантине – 3 209 человек, на обсервации в пансионате "Балтиец" – 117 человек.

Фото: Piter.tv