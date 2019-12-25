Цифровую археологическую карту России составят участники консорциума "Культурный код"

В результате работы будет создан национально геоинформационный портал "Цифровая археология".

В Петербурге, 6 мая, представители 20 российский вузов и академических институтов подписали соглашение о создании университетско-академического консорциума "Культурный код". Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки.

Инициаторами проекта выступили Севастопольский государственный университет (СевГУ) и Институт истории материальной культуры РАН. Его участники ставят перед собой такие задачи: составление археологической карты России, развитие нейросетей, создание трехмерных моделей археологических памятников, а также апробация технологий создания цифрового двойника и хранения информации об археологическом объекте. В результате работы будет создан национально геоинформационный портал "Цифровая археология".

Планируется, что первое заседание совета сообщества пройдет летом, где будет принято его положение и созданы профильные подразделения.

Ранее Piter.tv писал, что египетские археологи обнаружили под Луксором крупнейший исчезнувший город. "Золотой город" считается крупнейшей находкой после обнаружения захоронения Тутанхамона.

Фото: Piter.tv

