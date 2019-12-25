Цифровизация позволила перейти части строительной отрасли на дистанционную работу

Многие компании не только работают удаленно, но и предлагают потенциальным покупателям виртуальные прогулки по новым объектам.

Минстрой РФ активно работает с внедрением технологий инфомоделирования и цифровизации в строительную отрасль, рассказал глава министерства Владимир Якушев.

Чиновник отметил, что цифровые технологии позволяют большой части строительной отрасли перейти на удаленную работу, в частности, инженеры, экономисты, архитекторы, разработчики продуктов. Потенциальным покупателям предлагают даже виртуальные прогулки по квартирам в новых жилых комплексах, прилегающим к ним площадкам и дворам. Все это помогает продолжать работу даже в период пандемии и домашнего карантина.

С помощью BIM-проектирования удается вести совместную разработку проекта сразу с несколькими специалистами в одном поле, каждый из участников при этом может работать из дома.

Разрозненная по географии команда в режиме онлайн видит изменения непосредственно в своей программе для разработки проекта, пользуется едиными библиотеками и справочниками при создании узлов и компонентов объекта проектирования. – подчеркнул Геннадий Щербина, президент Группы "Эталон".

Подобную удаленную работу с 2018 года ведут, например, в "ПИК-Проект", где используется технология VDI с поддержкой 3D, создающая виртуальные рабочие места, а также в "СиСофт Девелопмент" – там автоматизация проектирования на базе собственного программного обеспечения хорошо показала себя на удаленной работе.

В конце текущего года в Минстрое планируют разработать методику по формированию техдокументов в машиночитаемом формате. Создавать методичку будут с помощью баз данных и справочников, например, классификатора строительной информации, который также должен заработать в конце года.

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Фото: Piter.TV