Власти Ленобласти хотят усовершенствовать программу "Стимул" для застройщиков

Губернатор региона обратился к зампреду РФ с соответствующим обращением.

Ленинградская область предложила внести изменения в программу "Стимул" для предотвращения кризиса в строительной отрасли. Александр Дрозденко направил письмо с этой просьбой в Минстрой и лично заместителю председателя правительства страны Марату Хуснуллину. Об этом сообщил зампред правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин.

На данный момент федеральная казна покрывает расходы застройщиков на установку сетей водо- и теплоснабжения сразу после сдачи домов. Администрация 47-ого региона предлагает добавить в программу "Стимул" финансирование постройки сетей электро-и газоснабжения, при этом дополнительно оплачивать договор технологического присоединения за два года до ввода зданий в эксплуатацию.

Кроме того, по мнению областного правительства, "Стимул" должен включать в себя поддержку транспортной связи между строительными объектами.

Мы уверены, что принятие наших предложений на федеральном уровне значительно оживит активность крупных застройщиков и "разморозит" крупные проекты, заявленные ранее. – отметил Михаил Москвин

Ранее мы сообщали о том, что "Россети Ленэнерго" вложат в развитие инфраструктуры 32,6 миллиардов рублей.

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