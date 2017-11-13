Чудом остался жив: В Норвегии мальчика чуть не снесла огромная фура

В сети появилось видео, как на одной из автодорог Норвегии чуть не произошла смертельная трагедия.

В интернете опубликовано видео из Норвегии, где ребенок чуть не погиб под колесами огромной фуры.

На опубликованных кадрах с видеорегистратора видно, что впереди остановился автобус, из которого вышла группа детей. После того, как дети вышли, часть из них начали переходить трассу. Автобус закрыл им видимость. Один из мальчиков оторвался вперед и выбежал на вторую полосу, где в это время ехал большой грузовик. Только благодаря молниеносной реакции водителя большегруза удалось избежать трагедии. Тяжелая фура остановилась буквально в нескольких сантиметрах от ребенка.

Видео: YouTube/ SHOWBIZ and NEWS