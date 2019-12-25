Чубайс считает, что нефтяная лошадь России "еще не сдохла"

По его словам, в РФ над здравыми оценками преобладают избыточно оптимистичные прогнозы по углеводородам.

Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс во время выступления на международном корпоративном форуме "Горизонты" заявил - нефтяная лошадь России "еще не сдохла".

При этом, считает он, России всё равно придётся делать серьёзный поворот, чтобы не потерять значительную долю ВВП.

ТЭК - это 20% экономики, 40% бюджета и 60% экспорта. Наша зависимость от нее такая титаническая совсем. Анатолий Чубайс, председатель правления УК "Роснано"

У него спросили, "когда закончится каменный век углеводородов?". Чубайс подчеркнул, что это происходит не в один момент, однако в России со временем это произойдёт.

При этом, по его мнению, в РФ над здравыми оценками преобладают избыточно оптимистичные прогнозы по углеводородам. Чубайс заявил, что конец эпохи углеводородов для западных стран станет концом зависимости от России.

Ранее РБК сообщил о возможном уходе Чубайса с поста главы "Роснано".

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