Чубайс предсказал "совсем другую жизнь" после введения платы за углеродные выбросы

Он считает, что это единственный метод, который поможет нейтрализовать негативные последствия от "углеродного налога".

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что необходимо в России как можно скорее ввести плату за углеродные выбросы. Об этом пишет РБК.

Чубайс считает, что это единственный метод, который поможет нейтрализовать негативные последствия от "углеродного налога", который планирует ввести ЕС.

Чубайс также отметил, что плата за углерод стала самым тяжелым вопросом во время обсуждения на совещании правительства 11 февраля. Он отметил, что пилотным регионом для апробации системы торговли квотами на выбросы была выбрана Сахалинская область.

Политик сказал, что в России будет "совсем другая жизнь" после введения платы за углеродные выбросы.

Ранее мы писали, что в России предлагают расширить ограничение наценки на базовые продукты.

Фото: kremlin.ru