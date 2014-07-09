Чубайс предсказал масштабную трансформацию российской экономики

Эксперт оценил важность энергетического перехода в РФ.

Специальный представитель российского президента по вопросам достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс предсказал масштабную трансформацию отечественной экономики. По словам эксперта, это произойдет в ближайшие 30 лет. Процесс по фундаментальным преобразованиям будет связан с энергетическим переходом к зеленой экономике. Такую позицию специалист высказал на форуме "Открытые инновации". Спикер считает, что нынешнему поколению граждан "выпало счастье" быть свидетелями той информационной революции, которая продолжается и сейчас. Трансформация энергетического сектора повлияет на изменения в бизнес-индустрии и жизни каждого россиянина.

Произойдет кардинальный пересмотр всех базовых принципов. Причем я подчеркну, речь идет не только об электроэнергетике, для меня родной, - речь идет о промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, строительстве, о быте. Речь идет вообще обо всех тех сферах, где появляется энергия. Анатолий Чубайс, эксперт

По словам Чубайса, сейчас Россия очень уязвима для данных изменений, так как энергетический сектор играет для нее особую роль. Эксперт назвал энергетику позвоночным столбом всего "организма" - национальной системы экономики. Порядка 40% дохода на федеральном уровне, 60% экспорта и 20% ВВП завязаны на данном направлении.

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Фото и видео: Форум "Nobel Vision. Open Innovations 2.0"

