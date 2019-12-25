В сороковые, рассказал он, будет пик потребления газа.

Специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс назвал периоды пикового потребления угля, нефти и газа в мире.

По его словам, на 20-е годы XXI века в мире придётся пик потребления угля. Далее пойдут пики потребления других видов энергии.

На 30-е — пик потребления нефти. Анатолий Чубайс

В сороковые, рассказал он, будет пик потребления газа. Он отметил, что налог в Евросоюзе в ближайшие годы вполне вероятен. Он предлагает решать этот вопрос при помощи ВИЭ.

Ранее Чубайс выстрелил из гаубицы в Петербурге в честь вступления в новую должность.

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