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Чубайс назвал периоды пикового потребления угля, нефти и газа в мире
Сегодня, 22:24
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matveyvn

Чубайс назвал периоды пикового потребления угля, нефти и газа в мире

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В сороковые, рассказал он, будет пик потребления газа.

Специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс назвал периоды пикового потребления угля, нефти и газа в мире.

По его словам, на 20-е годы XXI века в мире придётся пик потребления угля. Далее пойдут пики потребления других видов энергии.

На 30-е — пик потребления нефти.

Анатолий Чубайс

В сороковые, рассказал он, будет пик потребления газа. Он отметил, что налог в Евросоюзе в ближайшие годы вполне вероятен. Он предлагает решать этот вопрос при помощи ВИЭ.

Ранее Чубайс выстрелил из гаубицы в Петербурге в честь вступления в новую должность.

Фото: pixabay.com

Теги: газ, нефть, уголь, чубайс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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