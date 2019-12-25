Чубайс назвал определение целей энергоперехода важнейшим достижением 2021 года

Он считает, что этот проект в XXI веке изменит страну.

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс назвал в беседе с ТАСС, важнейшее достижение России в 2021 году. Он отметил, определение целей энергоперехода стало таким достижением.

У нас не было целеполагания в энергопереходе до 2021 года, сегодня оно у нас есть в абсолютно признанном международном формате, и это одно из важнейших достижений уходящего года. Анатолий Чубайс, спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития

Он подчеркнул, что этот крупнейший проект изменит Россию.

Ранее мы писали, что ФАС не ожидает резкого роста цен на бензин и дизельное топливо в 2022 году.