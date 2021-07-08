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Сегодня, 10:04
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Чубайс назвал два главных процесса в экономике в ближайшие 10 лет

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В частности, речь идет о производстве водорода.

Спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что производство водорода и 100%-я реструктуризация отраслей в ближайшие десять лет станут главными процессами, которые способны перевернуть российскую экономику. Видео с выступления на выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге он опубликовал в Facebook.

Чубайс подчеркнул, что эту возможность нельзя упустить.

Мне кажется, что самыми главными в экономике страны за ближайшие десять лет будут два процесса. Один из них – это, конечно, водород. <...> Речь идет о создании индустрии с объемами продаж более 100 миллиардов долларов. Это очень серьезные цифры, – сказал он.

Чубайс подчеркнул, что в рамках реструктуризации отраслей речь идет в том числе о металлургии транспортной промышленности. Он сказал, что их преобразование заточено на будущие рынки, которые связаны с водородом.

Ранее стало известно, что транспортно-десантный корабль Военно-морских сил Соединенных Штатов Yuma взял курс в сторону Черного моря. 

Видео: Facebook/Anatoly Chubays

Теги: анатолий чубайс, производство водорода, реструктуризация отраслей
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Щелконогов Игорь
Сегодня 10:50

Этот рыжий торгаш всю Россию продал и всё не уймётся . Сколько хороших людей умерло , а его ни одна зараза не берёт .

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