Чубайс назвал два главных процесса в экономике в ближайшие 10 лет

Спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что производство водорода и 100%-я реструктуризация отраслей в ближайшие десять лет станут главными процессами, которые способны перевернуть российскую экономику. Видео с выступления на выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге он опубликовал в Facebook.
Чубайс подчеркнул, что эту возможность нельзя упустить.
Мне кажется, что самыми главными в экономике страны за ближайшие десять лет будут два процесса. Один из них – это, конечно, водород. <...> Речь идет о создании индустрии с объемами продаж более 100 миллиардов долларов. Это очень серьезные цифры, – сказал он.
Чубайс подчеркнул, что в рамках реструктуризации отраслей речь идет в том числе о металлургии транспортной промышленности. Он сказал, что их преобразование заточено на будущие рынки, которые связаны с водородом.
Ранее стало известно, что транспортно-десантный корабль Военно-морских сил Соединенных Штатов Yuma взял курс в сторону Черного моря.
Видео: Facebook/Anatoly Chubays
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Этот рыжий торгаш всю Россию продал и всё не уймётся . Сколько хороших людей умерло , а его ни одна зараза не берёт .