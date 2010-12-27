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Чтобы избавиться от пыли, дороги Ленобласти "солят"
Сегодня, 16:37
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nastya960
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Чтобы избавиться от пыли, дороги Ленобласти "солят"

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На дорогах появляется корка, которая не дает образовываться пыли.

В Ленинградской области представили систему ликвидации пыли на региональных грунтовых и гравийных трассах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области. 

В Приозерском районе на трассе "Торфяное-Отрадное" региональный дорожный комитет провел показательные занятия, помогающие уменьшить количество пыли. Для того, чтобы ликвидировать пыль, нужно провести поэтапное увлажнение дороги с использованием особой технической соли. Реагент таким образом уплотняет дорожное покрытие. На дороге появляется соляная корка, которая препятствует образованию пыли. Это облегчит жизнь жителям населенных пунктов, прилегающих к дорогам. 

Данная технология летом будет использоваться на всех участках грунтовых дорог, проходящих через поселения.

Общая протяженность областных дорог в 47 регионе - почти десять тысяч километров, из которых три тысячи - грунтовые и гравийные трассы. 

Дорогу в Гатчинском районе отремонтируют досрочно

Фото: pixabay.com

Теги: дороги , ленобласть , торфяное-отрадное , трассы , экология
Категории: Лента новостей

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