Глава правительства подчеркнул, что это является катализатором экономического роста.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал следить, чтобы новые трассы были удобны и безопасны. Об этом он заявил на встрече с главой "Автодора" Вячеславом Петушенко.

По словам Мишустина, темпы работ необходимо наращивать, чтобы выполнить все намеченные проекты в срок. Глава правительства подчеркнул, что это является катализатором экономического роста, а также привлекает туристов.

Новые магистрали должны быть удобны, комфортны для путешествий, для пассажиров и соответствовать всем современным требованиям к обеспечению безопасности дорог. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее мы сообщали, что правительство выделит 1 млрд рублей центрам "Мой бизнес".

Видео: Правительство России