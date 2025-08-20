Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал следить, чтобы новые трассы были удобны и безопасны. Об этом он заявил на встрече с главой "Автодора" Вячеславом Петушенко.
По словам Мишустина, темпы работ необходимо наращивать, чтобы выполнить все намеченные проекты в срок. Глава правительства подчеркнул, что это является катализатором экономического роста, а также привлекает туристов.
Новые магистрали должны быть удобны, комфортны для путешествий, для пассажиров и соответствовать всем современным требованиям к обеспечению безопасности дорог.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Видео: Правительство России
