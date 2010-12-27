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В Парголово неизвестные с лопатами украли со склада две катушки кабеля
Сегодня, 9:52
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Alena_Zinovieva
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В Парголово неизвестные с лопатами украли со склада две катушки кабеля

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Чтобы попасть на территорию, им пришлось сделать подкоп под забором и связать скотчем охранника.

Накануне вечером трое незнакомцев с лопатами похитили со склада с металлическими изделиями две катушки кабеля. Для этого грабителям пришлось сделать подкоп под забором. Инцидент произошел на улице Некрасова, 74а. Об этом сообщает "Фонтанка".

На входе незнакомцев встретил 68-летний охранник, однако справиться с тремя мужчинами он не смог. Незваные гости связали его скотчем, а сами проникли на склад и украли две катушки с кабелем. Свой улов грабители погрузили на манипулятор с оранжевой кабиной и покинули территорию уже через центральный вход.

Ранее мы писали, что у петербуржца украли технику за 14 млн рублей.

Фото: pixabay.com

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Теги: грабители , склад с металлическими изделиями , украли кабель
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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