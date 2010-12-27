У петербуржца украли технику за 14 млн рублей

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Накануне в правоохранительные органы Приморского района обратился 42-летний мужчина. По его словам, у него был украден бульдозер стоимостью 14 млн рублей. Об этом сообщают пресс-служба главного управления МВД РФ по Перербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел на улице Заповедной в период с июля по текущей момент. Преступники воспользовались долгим отсутствием хозяина возле дорогостоящей техники.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Полиция принимает все меры по поиску и поимке злоумышленников.