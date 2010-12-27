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У петербуржца украли технику за 14 млн рублей
Сегодня, 13:20
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Rybka123
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У петербуржца украли технику за 14 млн рублей

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По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Накануне в правоохранительные органы Приморского района обратился 42-летний мужчина. По его словам, у него был украден бульдозер стоимостью 14 млн рублей. Об этом сообщают пресс-служба главного управления МВД РФ по Перербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел на улице Заповедной в период с июля по текущей момент. Преступники воспользовались долгим отсутствием хозяина возле дорогостоящей техники.    

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Полиция принимает все меры по поиску и поимке злоумышленников.

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Категории: Новости СПб

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