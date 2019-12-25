Что произошло в Петербурге 9 ноября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 9 ноября.

Что произошло в Петербурге во вторник, 9 ноября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Петербуржцам начали выдавать первые бумажные QR-коды.

Как и электронная версия, бумажная будет подтверждать прохождение вакцинации или перенесенное заболевание. Выдавать специально оформленный документ будут в пунктах вакцинации, поликлиниках, банках и районных администрациях тем, у кого нет аккаунта на портале Госуслуг. Система таких альтернативных кодов заработает с 15 ноября.

Сотрудник СОБРа погиб при задержании телефонных мошенников на Пулковском шоссе.

Операция под руководством спецназа из СК и полиции проходила около 8 утра. Один из мошенников, находившийся в автомобиле "Фиат Дукато" у дома очередной жертвы, сбил сотрудника СОБРа и переехал его. Подполковник полиции Евгений Захаров скончался на месте от полученных травм.

В течение часа после объявленного плана "Перехват" полиция обнаружила машину злоумышленника на АЗС у Мурино, водителя задержали. Возбуждено уголовное дело.

В 2022 году может начаться строительство станции метро "Туристская".

Проходческий щит "Надежда" для работ на будущей станции транспортируют в Петербург не позднее 28 февраля 2022 года. На эти цели планируется потратить до 33 миллионов рублей. Точное начало строительства пока не уточняется, но ввести станцию в эксплуатацию намерены в 2026 году.

Петербуржцы до 10 ноября могут оценить качество уборки в своих районах.

До вечера 10 ноября нужно пройти онлайн-опрос на странице комитета по благоустройству. Опрос содержит всего два вопроса: район проживания и оценка самой уборки, переголосовать в опросе нельзя. Опросом комитет подводит итоги осеннего месячника по благоустройству.

В Ленсоветовском сгорело строящееся здание склада.

С пожаром борются более 53 спасателей и 14 единиц техники по повышенному уровню сложности. Сообщение о возгорании в доме №353 по Ленсоветовской дороге пожарные получили во втором часу дня, огонь охватил 2 тысячи кв. метров в одноэтажном здании. Сведения о пострадавших не поступали. Прокуратура начала проверку по факту пожара.

Смольный подтвердил намерения избавиться от большинства кондукторов и ввести QR-коды в транспорте.

СПб ГКУ "Организатор перевозок" объявило аукцион на разработку электронного контроля оплаты проезда. Новинку введут с апреля 2022 года в период транспортной реформы, оплатить проезд можно будет "Единой картой петербуржца", "Подорожником", банковской картой, смартфоном или одноразовым бумажным билетом с QR-кодом, который начнут продавать в метро по аналогии с жетонами. Также власти планируют избавляться от большинства кондукторов, работники останутся только на самых напряженных маршрутах и в центре города.

"Мерседес" выкинуло на тротуар после столкновения с другим авто на проспекте Просвещения

ДТП произошло днем на перекрестке проспекта с улицей Композиторов. "Мерседес" выбросило на тротуар, машина оказалась сильно помята, "Санг Йонг" остался на проезжей части. В аварии пострадали молодая женщина и пожилой мужчина, обоих госпитализировали.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО; ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО; Piter.TV