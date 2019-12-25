Ранг пожара на Ленсоветовской дороге повысили до №3 

К ликвидации пожара привлекли 14 единиц техники и 54 человека личного состава.

В 15:19 ранг пожара на Ленсоветовской дороге, дом 353, повысили до №3, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 13:40. К 14:09 ранг пожара повысили до №2. Огонь охватил 2 тыс. квадратных метров одноэтажного, складского, строящегося здания размером 100 на 200 метров. К ликвидации пожара привлекли 14 единиц техники и 54 человека личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Источник Piter.tv сообщил, что в районе образовались серьезные пробки из-за пожара: люди хотят выехать, но не могут. Информация подтверждается данными сервиса "Яндекс.Пробки".

Пресс-служба прокуратуры Пушкинского района сообщила, что начала проверку по факту возгорания складского здания в Шушарах.

Фото: скриншот Яндекс.Карты; ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб