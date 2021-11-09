Видео: в Ленсоветовском горит строящееся здание склада

На складе в Пушкинском районе произошел пожар. С ним борются по повышенному уровню сложности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Сообщение о пожаре в доме №353 на Ленсоветовской дороге поступило 9 ноября во втором часу дня. Огонь охватил 150 кв. метров в одноэтажном строящемся здании. Его площадь составляет 2 тыс. кв. метров.
В 14:09 пожару присвоили ранг №2. Со стихией борются 40 сотрудников МЧС и 11 единиц техники.
Утром 9 ноября в Выборгском районе сгорел частный дом.
Видео: Piter.TV
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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