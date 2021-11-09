Видео: в Ленсоветовском горит строящееся здание склада

Очевидцы сообщили, что люди, которые находятся на территории, срочно покидают его.

На складе в Пушкинском районе произошел пожар. С ним борются по повышенному уровню сложности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №353 на Ленсоветовской дороге поступило 9 ноября во втором часу дня. Огонь охватил 150 кв. метров в одноэтажном строящемся здании. Его площадь составляет 2 тыс. кв. метров.

В 14:09 пожару присвоили ранг №2. Со стихией борются 40 сотрудников МЧС и 11 единиц техники.

Утром 9 ноября в Выборгском районе сгорел частный дом.

Видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб