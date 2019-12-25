Утром на Корякова горел частный дом

Пожар удалось локализовать за 40 минут.

Утром 9 ноября в Выборгском районе Петербурга горел частный дом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 7:05 поступило сообщение о пожаре на улице Корякова. В частном доме происходило горение обстановки на площади 30 квадратных метров. В 7:47 пожар был локализован. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Накануне с балкона горящей квартиры на проспекте Ветеранов эвакуировали пенсионерку.

Фото: Piter.tv