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Утром на Корякова горел частный дом
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Утром на Корякова горел частный дом

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Пожар удалось локализовать за 40 минут.

Утром 9 ноября в Выборгском районе Петербурга горел частный дом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 7:05  поступило сообщение о пожаре на улице Корякова. В частном доме происходило горение обстановки на площади 30 квадратных метров. В 7:47 пожар был локализован. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Накануне с балкона горящей квартиры на проспекте Ветеранов эвакуировали пенсионерку.

Фото: Piter.tv

Теги: корякова, частный дом
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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