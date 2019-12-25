В Петербурге строительство станции метро "Туристская" может начаться в 2022 году

Станцию должны ввести в эксплуатацию в 2026 году.

Проходческий щит "Надежда" транспортируют в Петербург не позднее 28 февраля 2022 года. Сообщение об этом появилась на портале государственных закупок. Щит использовали для строительства двухпутных тоннелей в Москве, куда он отправился в 2019 году после окончания работ на Фрунзенском радиусе в Петербурге.

Согласно опубликованной документации, максимальная стоимость контракта на погрузку, перевозку, разгрузку и обеспечение транспортировки деталей – 33 млн рублей. Привезти его нужно на площадку на Туристской, откуда можно дальше прокладывать зеленую линию (за станцией метро "Беговая"), и в Управление механизации на Маршала Говорова.

Как рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе "Метростроя Северной столицы", конструкцию приведут в рабочее состояние и отвезут к месту будущей станции "Туристская" (следующая за "Беговой"). Когда точно приступят к строительству нового участка зеленой ветки, не уточняется, но работы могут начаться и в 2022 году. Станцию должны ввести в эксплуатацию в 2026 году.

Ранее Смольный подтвердил намерения избавиться от большинства кондукторов и ввести QR-коды в транспорте.

Фото: Piter.tv