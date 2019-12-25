Что произошло в Петербурге 21 июля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 21 июля.

Что произошло в Петербурге в среду, 21 июня? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Жена футбольного судьи Владислава Безбородова избила 7-летнего сына Стаса Пьехи.

Конфликт произошел в коттеджном поселке в Рощино, где Петя отдыхал с мамой, экс-супругой певца Натальей Горчаковой. Поводом для него стало общение Пети с одним из детей Безбородовой: женщине это не понравилось, и она выгнала маленького соседа со двора. Мальчик обиделся и проткнул карандашом надувной бассейн соседей, в ответ на что женщина пришла к дому Горчаковой, начала разборки с матом, затем схватила Петю и швырнула его о землю. Ребенка пыталась защитить бабушка, но сама получила удар в шею от Безбородовой.

Мальчика госпитализировали с сотрясением мозга, ушибом грудной клетки, ушибом левого бедра. На ногах у ребенка остались гематомы. Следком начал проверку по факту инцидента.

Петербуржцы пожаловались на ошибки в квитанциях "Петроэлектросбыта".

Одинаковые показания приходят горожанам второй месяц подряд. Ошибку подтвердили в организации, уточнив, что проблема коснулась не всех потребителей. Петербуржцам сообщили, что начисленная сумма корректна и должна быть оплачена в полном объеме, несмотря на показания в бумажной квитанции. Корректные сведения горожанам предложили узнавать в личном кабинете на сайте "Петроэлектросбыта".

В Василеостровском районе появится сквер, посвященный фильму "Осенний марафон".

Эта инициатива выиграла в проекте "Твой бюджет". Зеленый уголок разобьют на пересечении Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей, здесь высадят сливу, сосну, яблони, можжевельник, розы, установят навесы от дождя, скамейки и телефонную будку с цитатами героев. Именно в этом месте жил и бегал по утрам герой фильма Андрей Бузыкин. Сквер планируется открыть осенью.

Петербуржец арендовал поливальную машину, чтобы спасти газоны Петроградки от засухи.

Андрей Радонежский арендовал технику через сайт с бесплатными объявлениями, решив не дожидаться дождей и помощи Смольного. Мужчину поддержали рублем неравнодушные местные жители. Известно, что автомобиль обошелся петроградцу в полторы тысячи рублей в час, при этом мужчина сам поливал высохшие газоны. Радонежский объявил сбор средств в группе "Петроградская диаспора" в Facebook.

Густая белая пена накрыла КАД, Васильевский остров, Ленинский проспект и Рыбацкое после дождя.

Пену заметили вечером 20 июля. Некоторые петербуржцы испугались плотного мыльного налета на дорогах, другие предположили, что дождь "взбил" остатки шампуня с асфальта. В Росприроднадзоре же разъяснили, что пена нетоксична и не имеет отношения к реагентам. Как выяснилось, она появилась из-за взаимодействия автомобильных колес с дождевой водой и накопившейся на асфальте пылью.

Проезд по участку ЗСД сделают бесплатным на время репетиции и проведения парада ВМФ.

Свободным будет участок ЗСД от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта 22 и 25 июля с 10:00 до 14:00. Власти приняли такое решение для "оптимизации транспортной обстановки". О других дорожных ограничениях в центре Петербурга читайте здесь.

Таксист сбил 10-летнего мальчика на электросамокате на Лиговском проспекте.

ДТП случилось накануне вечером. Ребенок пересекал дорогу на самокате в сопровождении родителей. Таксист не затормозил перед нерегулиремым пешеходным переходом и наехал прямиком на мальчика, ребенок получил травмы средней степени тяжести.

Главврач петербургской больницы назвала новые симптомы коронавируса.

Татьяна Суровцева рассказала, что в целом клиническое течение болезни не изменилось: она начинается с подъема температуры и слабости. Однако теперь ковид стал поражать центральную нервную систему и сердечно-сосудистую систему, заболевшие становятся тревожными, страдает их психика. Кроме того, болезнь стала развиваться стремительнее, а молодежь и дети начали тяжелее переносить коронавирус.

Фото: Piter.TV; gov.spb.ru

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