В Росприроднадзоре объяснили, почему на дорогах Петербурга после дождя появилась белая пена

Химическое загрязнение тут ни при чем.

В Росприроднадзоре по Северо-Западу объяснили появление густой белой пены на дорогах. Ее заметили на петербургской дамбе после дождя 20-го июля.

В пресс-службе ведомства заверили, что пена не несет угрозы загрязнения Финского залива. Очевидцы предположили, что пена появилась из-за химического загрязнения, однако это не так.

В жаркую погоду в атмосфере накапливается много пыли. Во время дождя пыль дождевыми потоками выносится на прогретое дорожное полотно. Поверхность автодороги шероховатая, поэтому, когда осадки попадают на теплое дорожное полотно, движущийся автотранспорт взбивает дождевую воду и пыль в пену. объяснили в Росприроднадзоре.

Таким образом, пена появилась не из-за кислотных дождей или реагентов.

Ранее Piter.TV показал, как в Петербурге река Волковка покрылась пеной.

Фото: ВК / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Ольга Шабанова