СК начал проверку по факту избиения сына Стаса Пьехи

Мальчик попал в больницу с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и ушибами.

Следственный комитет начал проверку после избиения 7-летнего сына Стаса Пьехи. Об этом рассказал ТАСС адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы семьи артиста.

На мальчика напала жена известного футбольного судьи Владислава Безбородова. Женщина схватила Петю и швырнула его на землю. На крики прибежала бабушка ребенка, которая попыталась защитить внука, но получила сильный удар в шею.

По словам Стаса Пьехи, его сын Петя сейчас находится в детской больнице имени Раухфуса. У него диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, ушиб левого бедра и гематомы на ногах.

Артист рассказал, что его сын с бывшей женой отдыхали в коттеджном поселке в Рощино под Петербургом. По соседству с ними жила семья Владислава Безбородова. Конфликт начался после того, как 7-летний Петя зашел за средним ребенком женщины, но та очень "жестко выгнала" мальчика со двора. Обиженный ребенок взял карандаш и проткнул надувной бассейн соседей.

Жена Безбородова пришла разбираться "с матами и жесткими формулировками". Ей предложили сделать заплатку на бассейн, однако она отказалась. Женщина схватила ребенка за руку и швырнула так, что он пролетел метра на два и ударился головой.

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что изначально проверка проводилась сотрудниками МВД. Потом ситуацией заинтересовался Следственный комитет и прокуратура. Уголовное дело пока не возбуждено.

Фото: Instagram / wolfieha