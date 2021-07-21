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Главврач петербургской больницы назвала новые симптомы коронавируса
Сегодня, 11:05
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Главврач петербургской больницы назвала новые симптомы коронавируса

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Обычно все начинается с подъема температуры и слабости.

Главный врач Городской больницы №20 Татьяна Суровцева в беседе с "Петербургским дневником" рассказала о новых симптомах коронавируса. По словам специалиста, клиническое течение болезни в целом не изменилось: обычно все начинается с подъема температуры и слабости. При этом медики начали замечать, что вирус стал сильнее поражать центральную нервную систему и сердечно-сосудистую систему.

По словам главврача, у больных коронавирусом часто наблюдается тревога, страдает психика. Болезнь начала развиваться более стремительно. Теперь тяжело болеют и молодые пациенты.

Ранее Роспотребнадзор допустил введение обязательной вакцинации в Петербурге.

Фото: pexels.com

Теги: коронавирус, симптомы
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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