Главврач петербургской больницы назвала новые симптомы коронавируса

Обычно все начинается с подъема температуры и слабости.

Главный врач Городской больницы №20 Татьяна Суровцева в беседе с "Петербургским дневником" рассказала о новых симптомах коронавируса. По словам специалиста, клиническое течение болезни в целом не изменилось: обычно все начинается с подъема температуры и слабости. При этом медики начали замечать, что вирус стал сильнее поражать центральную нервную систему и сердечно-сосудистую систему.

По словам главврача, у больных коронавирусом часто наблюдается тревога, страдает психика. Болезнь начала развиваться более стремительно. Теперь тяжело болеют и молодые пациенты.

Ранее Роспотребнадзор допустил введение обязательной вакцинации в Петербурге.

Фото: pexels.com