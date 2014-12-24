Петербургский депутат рассказал, как бороться с рекламой на бесхозных машинах

Председатель профильной комиссии Законодательного Собрания Петербурга по вопросам транспорта Алексей Цивилев поднял проблему незаконно размещённой рекламы на автомобилях, стоящих неподвижно на улицах и стоянках города, пишет spb.aif.ru.
Парламентарий обратил внимание на разницу подходов к решению проблемы: если в центральной части города ситуация регулируется системой платных парковочных зон, то на периферийных территориях аналогичных механизмов контроля пока недостаточно.
Законодательством предусмотрена защита частной собственности, и машина с государственными номерами, даже если используется как средство наружной рекламы, имеет полное право занимать парковочное пространство. Исключениями являются случаи, когда транспортное средство создаёт угрозу общественной безопасности: если авто повреждён (разбито окно, открыта крышка топливного бака, дверь или капот), оно признается потенциальным источником опасности, подлежащим эвакуации на специальную площадку хранения. Решение вопроса о перемещении таких машин лежит в компетенции районной администрации.
Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)
