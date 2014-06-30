Общие расходы по представленному проекту бюджета составляют более 5 трлн рублей.

Проект бюджета Петербурга на 2026 год и последующие годы 2027-2028 охарактеризован председателем Законодательного собрания Александром Бельским как важнейший финансовый документ, определяющий жизнь и развитие города на ближайшую трехлетнюю перспективу.

По словам Бельского, предстоящий год знаменует приближение городских доходов к показателю полутора триллионов рублей, что стало возможным благодаря последовательному развитию городской экономики. Ранее достижение даже отметки в триллион казалась труднодостижимой задачей, теперь же ставится новая амбициозная цель – удвоить уровень бюджетных доходов до двух триллионов рублей к 2030 году.

Общие расходы по представленному проекту бюджета составляют более 5 трлн рублей, значительная часть которых направлена на ключевые сферы жизнедеятельности города: транспорт, образование, медицина, социальную поддержку, жилищные программы и коммунальные услуги. Отдельно отмечена особая роль экологии, получившей отдельное приложение в документе с объемом финансирования 110 млрд рублей.

Бельский подчеркнул, что проект бюджета отличается продуманностью и адекватностью современным вызовам, таким образом гарантируя устойчивость развития города. Символично, что сам проект бюджета передается депутатам на USB-накопителе, украшенном узнаваемыми символами города, отражающими суть городского хозяйства. Исаакиевский собор олицетворяет собой масштаб социальной помощи, составляющий более 60% расходов бюджета, Дворцовый мост подчеркивает сотрудничество ветвей власти, а Петропавловская крепость представляет финансовую независимость города, чьи собственные доходы достигают 98% от объема бюджета.

Ранее мы сообщили о том, что первые тяговые подстанции трамвая до Славянки подключены к электросетямсетям.

Фото: Piter.TV