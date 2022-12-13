Адвокат рассказала, как действовать при повреждении автомобиля упавшей с крыши сосулькой

Перед тем, как вызывать полицию, необходимо зафиксировать место происшествия.

Одной из давних проблем Северной столицы зимой стала вовремя неубранная с крыши наледь, которая угрожает автомобилям, припаркованным на улицах города. о том, как действовать, если машину всё же повредила упавшая сосулька, изданию Spb.aif.ru рассказала адвокат Петербургской коллегии адвокатов Александра Гудименко.

Перед тем, как вызвать полицию, эксперт посоветовала зафиксировать факт происшествия. Для этого нужно оставить машину на прежнем месте, так как иначе потом будет сложно доказать, что именно там наледь повредила ваше имущество. Перед приездом правоохранителей необходимо сделать серию подробных фото и видеофиксацию всех повреждений. Также возможно найти свидетелей происшествия, и обменяться с ними контактами для возможного судебного разбирательства.

Поищите, есть ли поблизости видеокамеры, данные с которых можно будет получить самостоятельно или через полицию. Сообщите о факте причинения ущерба в свою страховую компанию, даже если у вас только ОСАГО. С приездом полиции требуйте, чтобы и они тщательно зарегистрировали все повреждения: не просто "помята крыша", а "вмятина такого-то размера на таком-то элементе с такой-то стороны", – рассказывает Александра Гудименко, адвокат Петербургской коллегии адвокатов

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Фото: Piter.TV