Стало известно, какие подарки чаще всего получают петербурженки на 8 марта

Также жительницы города назвали самый желанный подарок в Международный женский день.

Более трёх четвертей жителей Петербурга (77% опрошенных) отмечают Международный женский день. Судя по опросу "Петербургского дневника" и "Единой карты петербуржца", в этот день наиболее популярными подарками являются цветы и сладости.

Что касается девушек-коллег, то 25% горожан дарят им сладости, 24% – цветы, 12 процентов – сувениры, а 9% выбирают сертификаты или подарочные карты в качестве подарков на работе.

Подарки для родных и близких людей оказываются более разнообразными. 36% опрошенных дарят цветы, 17% выбирают сладости, 12% – сертификаты или карты, 8% – парфюм, 4% – украшения, а ещё 3% – одежду.

Оказалось, что сертификаты являются самым желаемым подарком: 17% опрошенных петербурженок хотели бы получить именно такой презент. 14% рассчитывают на цветы, 7% мечтают о украшении, 6% хотели бы получить парфюм, 3% готовы радоваться сладостям, 2% предпочитают одежду. 8% опрошенных не смогли определиться с выбором подарка.

Ранее флорист рассказал, как найти свежие цветы.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)