Членов семьи Шакро Молодого подозревают в заражении коронавирусом

О происшествии в семье криминального авторитета сообщили РЕН ТВ и телеграм-канал Mash.

В СМИ появилась информация о том, что в семье бизнесмена и криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) появились заболевшие коронавирусом. По данным РЕН ТВ, в больницу в Коммунарке на лечение прибыла его гражданская жена и 15-летний сын. Телеграм-канал Mash предполагает, что семья продолжает находиться в особняке на Николиной горе.

Известно, что пройденный тест на коронавирус стал для членов семьи Калашова положительным. Подробности заболевания не разглашаются.

Ранее мы сообщали о том, что бывший начальник московского СК Александр Дрыманов приговорен к 12 годам колонии. Мужчину приговорили к колонии строгого режима за получение взяток. Мосгорсуд оштрафовал фигуранта расследования на 196 млн рублей.

Отметим, что в марте 2019 года Захария Калашова приговорили к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы. Суд признал его виновным в вымогательстве. Суд установил, что он создал ОПГ, участники которые также причастны к двум эпизодам вымогательства.