Бывший начальник московского СК Дрыманов приговорен к 12 годам колонии

Мосгорсуд признал вину экс-главы СК по Москве.

Бывший начальник московского СК Александр Дрыманов приговорен к 12 годам колонии. Мужчину приговорили к колонии строгого режима за получение взяток. Мосгорсуд оштрафовал фигуранта расследования на 196 млн рублей. Подсудимому в течение семи лет запрещено занимать должности в органах власти. Его также лишили звания генерал-майора. Об этом сообщили в "Интерфаксе". Ранее Прокуратура просила наказать Дрыманова 16 годами строгача. Адвокат Дрыманова заявил, что защита будет обжаловать постановление.

Следствие считает, что Дрыманов вместе со своим первым заместителем Денисом Никандровым, а также чиновники Крамаренко и Максименко пытались за денежной вознаграждение освободить из СИЗО подельника криминального авторитета Захара Калашов (Шакро Мокрого) по имени Андрей Кочуйков. Он известен под псевдонимом Итальянец. Итальянца арестовали около ресторана на Рочдельской улице Москвы в декабре 2015 года.

Все фигуранты расследования вину не признают. Следствие полагает, что группу "помощи" Итальянцу организовал Максименко. Предположительно, за работу сообщники могли получить миллион долларов.

Ранее Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд.

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