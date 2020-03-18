Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

Россия хочет создать с Белоруссией 12 наднациональных ведомств.

Россия предложила Белоруссии объединить налоговые службы, таможни и суд. Об этом РБК сообщили три источника. Такое предложение РФ выдвинула в ходе переговоров в Москве.

Политики России выступают за создание 12 наднациональных органов. В список входит антимонопольная служба, регуляторы по промышленности, транспорту, связи и с/х. Речь шла не о формировании органов, а только о разработке дорожных карт по их созданию. Также речь между сторонами шла о возможном создании единой валюты России и Белоруссии.

Ранее Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами.