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Член совета директоров "Ленфильма" не смог объяснить задолженность киностудии за электроэнергию
Сегодня, 16:42
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Член совета директоров "Ленфильма" не смог объяснить задолженность киностудии за электроэнергию

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На киностудии свое обещание погасить задолженность к августу 2020 не выполнили.

Здание киностудии "Ленфильм"  может остаться без электричества. Долги киностудии перед Петербургской сбытовой компанией (ПСК) составляют в общей сложности  22,7 млн рублей. Член совета директоров "Ленфильма" режиссер Алексей Герман-младший не знает, почему счета не оплачивались, сказал он "Петербургскому дневнику".

Герман выразил надежду, что новое руководство мирно решит вопрос с долгом, и "Ленфильм" не останется без света. 

Исполнительный директор петербургского Союза кинематографистов Александр Бабаян поделился мнением о том, что ни одна организация не сможет отключить электричество на киностудии, так как котельная обслуживает не только ее, но и три жилых дома. 

Режиссер Дмитрий Светозаров не увидел в возможном блэкауте ничего критичного, так как считает, что "Ленфильм" давно умер". 

Возможно, Федор Щербаков как менеджер и найдет выход из этой ситуации, но глобально ничего не изменится. Киностудия – это в первую очередь коллектив творческих людей, которые полны идей и планов. Ничего такого на студии давно нет.

отметил режиссер. 

Как ранее узнал Piter.TV, в настоящее время разрабатываются технические мероприятия с целью введения режима ограничения энергопотребления на объекте в доме №10 по Каменноостровскому проспекту. Задолженность обещали ликвидировать к августу 2020 года, но этого не случилось.

Фото: Piter.TV

Теги: долги, киностудия, ленфильм, электроэнергия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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