Член совета директоров "Ленфильма" не смог объяснить задолженность киностудии за электроэнергию

На киностудии свое обещание погасить задолженность к августу 2020 не выполнили.

Здание киностудии "Ленфильм" может остаться без электричества. Долги киностудии перед Петербургской сбытовой компанией (ПСК) составляют в общей сложности 22,7 млн рублей. Член совета директоров "Ленфильма" режиссер Алексей Герман-младший не знает, почему счета не оплачивались, сказал он "Петербургскому дневнику".

Герман выразил надежду, что новое руководство мирно решит вопрос с долгом, и "Ленфильм" не останется без света.

Исполнительный директор петербургского Союза кинематографистов Александр Бабаян поделился мнением о том, что ни одна организация не сможет отключить электричество на киностудии, так как котельная обслуживает не только ее, но и три жилых дома.

Режиссер Дмитрий Светозаров не увидел в возможном блэкауте ничего критичного, так как считает, что "Ленфильм" давно умер".

Возможно, Федор Щербаков как менеджер и найдет выход из этой ситуации, но глобально ничего не изменится. Киностудия – это в первую очередь коллектив творческих людей, которые полны идей и планов. Ничего такого на студии давно нет. отметил режиссер.

Как ранее узнал Piter.TV, в настоящее время разрабатываются технические мероприятия с целью введения режима ограничения энергопотребления на объекте в доме №10 по Каменноостровскому проспекту. Задолженность обещали ликвидировать к августу 2020 года, но этого не случилось.

Фото: Piter.TV