Член кровавой ОПГ начала 2000-х арестован в Петербурге до февраля

Участника банды из нулевых обвиняют в серии убийств и покушении со взрывом.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Юрия Васильева, известного также под фамилией Зайцев, обвиняемого в участии в организованной преступной группе и причастности к серии убийств, совершенных в начале 2000-х годов.

Суд установил меру пресечения в виде содержания под стражей до 23 февраля 2026 года. Васильеву предъявлены обвинения в убийствах, совершенных в составе ОПГ, а также в покушении на убийство с использованием самодельного взрывного устройства. По данным следствия, в 2003 году на территории Санкт-Петербурга действовала организованная преступная группа, в которую входил Васильев и другие неустановленные лица. В период с июня по октябрь участники ОПГ застрелили не менее трех человек и совершили покушение на убийство, применяя боевое огнестрельное оружие.

Следствием также установлено, что фигурант и его сообщники готовили еще одно убийство путем подрыва автомобиля. Самодельное взрывное устройство предполагалось привести в действие дистанционно с помощью кнопки. Попытка реализации плана не была доведена до конца. Васильева заметили прохожие в момент установки устройства на автомобиль, после чего он скрылся. Впоследствии взрывное устройство было обезврежено сотрудниками правоохранительных органов. Подозреваемого удалось задержать только 24 декабря 2025 года.

В ходе судебного заседания Васильев не признал вину и возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, рассмотрев доводы сторон, принял решение об аресте обвиняемого до конца февраля 2026 года.

