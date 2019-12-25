Член Горизбиркома Петербурга прокомментировал ситуацию с голосованием на дому

Юрий Кузьмин не видит аномалии в большом количестве желающих проголосовать дома.

Член Горизбиркома Петербурга с правом решающего голоса Юрий Кузьмин прокомментировал ситуацию с голосованием на дому. Для некоторых избирателей и кандидатов в депутаты большое количество "надомников" показалось подозрительным.

Кузьмин напомнил, что у граждан есть право голосовать на дому. В числе уважительных причин является опасение за свое здоровье в условиях пандемии. В связи с этим, заявил член ГИК, в комиссии не видят аномалии. "Просто граждане пользуются своим правом голосовать дома", — заключил Кузьмин.

Большое количество "надомников", по информации членов партии "Справедливая Россия в Петербурге", зафиксировали на Васильевском острове.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге 350 полицейских прикрепились к одному избирательному участку.

Фото: Telegram / Медиацентр "Выборы-2021"