Чижов заявил, что ситуация с миграционным кризисом не делает чести Польше и ЕС

По его словам, чувство меры в Польше не всем свойственно.

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов высказался о ситуации с миграционным кризисом на польско-белорусской границе. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

Чижов заявил, что кризис с мигрантами "поневоле сплотил Евросоюз вокруг Варшавы". По его словам, чувство меры в Польше не всем свойственно.

То, что действительно сейчас происходит на польско-белорусской границе не делает чести ни Польше, ни Евросоюзу, ни всем сопричастным к этой цепочке событий. Владимир Чижов, постпред РФ при ЕС

Ранее Чижов заявил, что Россия не слышала от Германии политических заявлений по сертификации "Северного потока - 2".

Видео: YouTube / Россия 24