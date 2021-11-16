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Чижов заявил, что ситуация с миграционным кризисом не делает чести Польше и ЕС

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По его словам, чувство меры в Польше не всем свойственно.

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов высказался о ситуации с миграционным кризисом на польско-белорусской границе. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

Чижов заявил, что кризис с мигрантами "поневоле сплотил Евросоюз вокруг Варшавы". По его словам, чувство меры в Польше не всем свойственно.

То, что действительно сейчас происходит на польско-белорусской границе не делает чести ни Польше, ни Евросоюзу, ни всем сопричастным к этой цепочке событий.

Владимир Чижов, постпред РФ при ЕС

Ранее Чижов заявил, что Россия не слышала от Германии политических заявлений по сертификации "Северного потока - 2".

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: владимир чижов, государственная граница, евросоюз, миграционный кризис, польша, постпред россии
Категории: Лента новостей,

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