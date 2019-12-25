Чистая прибыль российских банков выросла в первые месяцы 2021 года

В первом квартале этого года кредитные организации получили прибыль на 9% больше, чем за тот же период в 2020 году.

Чистая прибыль российских банков в январе-марте 2021 года составила578 млрд рублей. Это на 9% больше, чем за аналогичные период прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на Банк России.

Положительными факторами для кредитных организаций стали сокращение расходов на резервы с 277 до 115 млрд рублей и рост чистого процентного (70 млрд рублей или +8%) и комиссионного (36 млрд рублей или +12%) доходов. Это произошло за счет восстановлению активности потребителей и росту кредитования.

Банки потеряли прибыль от переоценки иностранной валюты (с 211 до 39 млрд рублей).

Глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ Александр Данилов заявил, что ситуация складывается благоприятно, поэтому ЦБ РФ ожидает более высокую прибыль банков по итогам года, по сравнению с 2020 годом. В начале года регулятор прогнозировал, что кредитные организации заработают не менее 1 трлн рублей в этом году. Сейчас Данилов предполагает, что эта цифра может вырасти до 1,501,7 трлн рублей.

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