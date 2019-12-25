Число вакансий в Петербурге возросло на 52% за месяц

Самыми востребованными в городе по-прежнему остаются вакансии в сфере продаж и обслуживания клиентов, рабочего персонала.

За последний месяц в Северной столице было открыто на 52% больше вакансий, чем за аналогичный период 2022 года. В целом по РФ спрос на новых работников составил 57%. Такие данные приводит пресс-служба сервиса по поиску работы "HeadHunter Северо-Запад" со ссылкой на проведённый опрос.

Наибольший прирост предложений наметился в сфере "Транспорт и логистика": там число вакансий возросло на 110%). В сфере "Управление персоналом, тренинги" спрос на сотрудников стал больше на 97%. "Страхование" прибавило 95%. Примечательно, что падение числа вакансий не зафиксировано ни в одной сфере.

Самый маленький спрос на сотрудников оказался в сферах "IT и телеком" (+6%) и "Безопасность" (+12%). По мнению аналитиков, ситуация связана с постепенным восстановлением рынка труда после событий прошлого года.

Самыми востребованными в городе по-прежнему остаются вакансии в сфере продаж и обслуживания клиентов, рабочего персонала: на них приходится по 20% июньских вакансий.

Ранее мы сообщили о том, что жители Петербурга оказались на первом месте в рейтинге по уровню тревоги и стресса.

Фото: Piter.TV