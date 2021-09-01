В СМИ раскрыли подробности о погибших.

Число жертв урагана "Ида" в США выросло до шести. Об этом рассказали американские журналисты с телеканала NBC. Стихия обрушилась на регион с 29 августа. Больше всего пострадала территория около Мексиканского залива в штатах Луизиана и Миссисипи.

Вице-президент энергетической компании Pike Electric сообщил о том, что жертвами стали два сотрудника компании (электрики) в штате Алабама. Они погибли утром 31 августа во время выполнения ремонтных работ по восстановлению энергоснабжения. Ранее стало известно о еще четырех погибших. Двое скончались, а десять человек пострадали из-за обрушения части автомобильной дороги в юго-восточной части штата Миссисипи. Еще двое погибли в Луизиане. Глава Луизианы Джон Эдвардс не исключил, что количество жертв может увеличиться.

Сейчас ураган "Ида" ослаб до тропического шторма. В штатах Алабама, Миссисипи и Флорида власти объявили угрозу возникновения торнадо.

Байден объявил о стихийном бедствии в Луизиане из-за урагана "Ида".

Видео: YouTube / Brandon Ivey