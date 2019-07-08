Число жертв паводка в Иркутской области увеличилось до 23

МЧС РФ сообщило, что в зоне паводка в Иркутской области найдено тело еще одного погибшего.
В Иркутской области в зоне мощнейшего паводка продолжаются работы по ликвидации стихийного бедствия. МЧС сегодня, 8 июля, сообщило, что в зоне ЧС найдено тело еще одного погибшего. Таким образом, число погибших на сегодняшний день от паводка 23 человека. Судьба еще 8 человек неизвестна.
Спасатели МЧС ведут работы по разбору завалов, откачиванию воды. Ведутся восстановительные работы на различных объектах. Психологи МЧС работают с пострадавшими в местах временного проживания пострадавших, а также на улицах пострадавших населенных пунктов.
Видео и фото: Instagram/irk38mchs
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