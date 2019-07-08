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Число жертв паводка в Иркутской области увеличилось до 23

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Пропавшими без вести остаются еще 8 человек.

МЧС РФ сообщило, что в зоне паводка в Иркутской области найдено тело еще одного погибшего.

В Иркутской области в зоне мощнейшего паводка продолжаются работы по ликвидации стихийного бедствия. МЧС сегодня, 8 июля, сообщило, что в зоне ЧС найдено тело еще одного погибшего. Таким образом, число погибших на сегодняшний день от паводка 23 человека. Судьба еще 8 человек неизвестна.

Спасатели МЧС ведут работы по разбору завалов, откачиванию воды. Ведутся восстановительные работы на различных объектах. Психологи МЧС работают с пострадавшими в местах временного проживания пострадавших, а также на улицах пострадавших населенных пунктов.

Видео и фото: Instagram/irk38mchs

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество,

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