Число жертв паводка в Иркутской области увеличилось до 23

Пропавшими без вести остаются еще 8 человек.

МЧС РФ сообщило, что в зоне паводка в Иркутской области найдено тело еще одного погибшего.

В Иркутской области в зоне мощнейшего паводка продолжаются работы по ликвидации стихийного бедствия. МЧС сегодня, 8 июля, сообщило, что в зоне ЧС найдено тело еще одного погибшего. Таким образом, число погибших на сегодняшний день от паводка 23 человека. Судьба еще 8 человек неизвестна.

Спасатели МЧС ведут работы по разбору завалов, откачиванию воды. Ведутся восстановительные работы на различных объектах. Психологи МЧС работают с пострадавшими в местах временного проживания пострадавших, а также на улицах пострадавших населенных пунктов.

Видео и фото: Instagram/irk38mchs