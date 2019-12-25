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Число жертв оползня в Индонезии возросло до 18
Сегодня, 16:46
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matveyvn

Число жертв оползня в Индонезии возросло до 18

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Сообщается о 20 пропавших без вести.

Число жертв оползня в индонезийской деревне Нгетос возросло до 18. Об этом сообщает агентство Antara со ссылкой на местную поисково-спасательную службу.

Накануне на территории инцидента было обнаружено пять тел.

Оползень произошёл в ночь с воскресенья на понедельник в результате проливных дождей. Свои дома были вынуждены покинуть более ста человек.

Сообщается о 20 пропавших без вести.

Ранее была названа предварительная причина крушения Boeing 737 в Индонезии.

Фото: pixabay.com

Теги: индонезия, катаклизмы, оползень
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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elminarov
Сегодня 16:52

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Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.

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