Число жертв оползня в Индонезии возросло до 18

Сообщается о 20 пропавших без вести.

Число жертв оползня в индонезийской деревне Нгетос возросло до 18. Об этом сообщает агентство Antara со ссылкой на местную поисково-спасательную службу.

Накануне на территории инцидента было обнаружено пять тел.

Оползень произошёл в ночь с воскресенья на понедельник в результате проливных дождей. Свои дома были вынуждены покинуть более ста человек.

Сообщается о 20 пропавших без вести.

Ранее была названа предварительная причина крушения Boeing 737 в Индонезии.

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