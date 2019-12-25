Число жертв оползня в Индонезии возросло до 18

Число жертв оползня в индонезийской деревне Нгетос возросло до 18. Об этом сообщает агентство Antara со ссылкой на местную поисково-спасательную службу.
Накануне на территории инцидента было обнаружено пять тел.
Оползень произошёл в ночь с воскресенья на понедельник в результате проливных дождей. Свои дома были вынуждены покинуть более ста человек.
Сообщается о 20 пропавших без вести.
Ранее была названа предварительная причина крушения Boeing 737 в Индонезии.
Фото: pixabay.com
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